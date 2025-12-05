TRÁFICO DE DROGAS

Dos detenidos en Almassora por un cultivo de marihuana "Indoor"

La investigación comenzó al descubrir, la empresa distribuidora de electricidad, un fraude eléctrico en una vivienda de la zona entre las calles San Martín, Corell y Fátima.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Dos detenidos en Almassora por un cultivo de marihuana "Indoor"
Dos detenidos en Almassora por un cultivo de marihuana "Indoor" | ondacero.es

La Guardia Civil de Almassora, desarticula un cultivo de marihuana Indor en la localidad. La investigación comenzó al descubrir la empresa distribuidora de electricidad un fraude eléctrico en una vivienda de la zona entre las calles San Martín, Corell y Fátima.

Al proceder a la desconexión de numerosas acometidas irregulares, los agentes detectaron varios hombres que cargaban un camión con bolsas sospechosas y, tras su inspección, localizaron dos sacos con plantas de marihuana.

Un registro posterior, permitió descubrir tres plantaciones “indoor” en una vivienda, ya sin plantas vivas, además de material destinado al cultivo. Se han incautado 38 plantas de marihuana y diversos elementos asociados al cultivo intensivo. Los detenidos son dos varones de 44 y 45 años.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer