Dos detenidos en Almassora por un cultivo de marihuana "Indoor"

La Guardia Civil de Almassora, desarticula un cultivo de marihuana Indor en la localidad. La investigación comenzó al descubrir la empresa distribuidora de electricidad un fraude eléctrico en una vivienda de la zona entre las calles San Martín, Corell y Fátima.

Al proceder a la desconexión de numerosas acometidas irregulares, los agentes detectaron varios hombres que cargaban un camión con bolsas sospechosas y, tras su inspección, localizaron dos sacos con plantas de marihuana.

Un registro posterior, permitió descubrir tres plantaciones “indoor” en una vivienda, ya sin plantas vivas, además de material destinado al cultivo. Se han incautado 38 plantas de marihuana y diversos elementos asociados al cultivo intensivo. Los detenidos son dos varones de 44 y 45 años.