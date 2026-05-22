HUELGA EDUCATIVA

Los docentes protestan en Castellón al final de la segunda semana de huelga

Los docentes se concentran ante la Delegación Territorial de Hacienda de Castellón en el marco de la huelga educativa

Onda Cero Castellón

Castellón |

Los docentes protestan en Castellón al final de la segunda semana de huelga
Los docentes protestan en Castellón al final de la segunda semana de huelga | ocr

Docentes de Castellón se han concentrado este viernes a las puertas de la Delegación Territorial de Hacienda para mostrar su rechazo a las políticas educativas impulsadas por la Generalitat y reivindicar mejoras salariales, menos ratios, más recursos y reducción de la burocracia. La protesta se enmarca dentro de la jornada de huelga educativa convocada en toda la Comunitat Valenciana.

Durante la concentración, el profesorado ha estado acompañado por representantes de familias y alumnado, en una movilización que ha querido visibilizar el malestar existente en la comunidad educativa castellonense tras más de diez dias de huelga.

Asimismo, desde las organizaciones convocantes se ha destacado que la comunidad educativa de Castellón contará con una amplia representación en la gran manifestación prevista para este sábado en Valencia. Profesores, familias y estudiantes se desplazarán hasta la capital valenciana para participar en la protesta, que arrancará a las 18.00 horas desde la Plaza de San Agustín.

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