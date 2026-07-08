La Diputación repartirá 24.000 gafas homologadas en 36 municipios para seguir el eclipse solar

La Diputación de Castellón distribuirá 24.000 gafas homologadas entre 36 municipios de menos de 5.000 habitantes con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto. La iniciativa, impulsada a través del Patronato Provincial de Turismo, está dirigida a las localidades que han comunicado la organización de actividades o su condición de punto oficial de información sobre este fenómeno astronómico.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha señalado que el objetivo es facilitar que vecinos y visitantes puedan disfrutar del eclipse "con todas las garantías de seguridad", ya que para observarlo es imprescindible utilizar gafas homologadas con certificación ISO 12312-2.

La institución provincial forma parte del dispositivo de coordinación impulsado por la Generalitat para preparar este acontecimiento, en el que participan también las áreas de Infraestructuras, Turismo y el Consorcio Provincial de Bomberos para coordinar aspectos relacionados con la movilidad, las emergencias y los servicios públicos.

Por su parte, el vicepresidente y diputado de Turismo, Andrés Martínez, ha destacado que el eclipse está despertando un importante interés turístico y que se espera una gran afluencia de visitantes a la provincia, donde numerosos establecimientos hoteleros cuentan con reservas realizadas desde hace meses por aficionados y expertos en astronomía.