Diputación exige al Gobierno central unos PGE que contemplen las inversiones necesarias para la provincia

El pleno ordinario de la Diputación de Castellón correspondiente al mes de diciembre y celebrado este martes ha aprobado dos mociones impulsadas por el equipo de Gobierno provincial que incluyen reivindicaciones al Gobierno central de las inversiones necesarias para la provincia y la defensa de los autónomos.

La sesión ha comenzado con un minuto de silencio como muestra de condena al último asesinato machista en Catarroja (Valencia).

Por un lado, el pleno, con los votos a favor del Gobierno provincial y el grupo Vox y la abstención del PSOE y Compromís, ha aprobado una moción con el fin de exigir al Gobierno de España unos Presupuestos Generales (PGE) para 2026 que contemplen las inversiones necesarias para que la provincia de Castellón pueda progresar.

"Somos conscientes que hacen falta esos Presupuestos Generales del Estado y por ello seguiremos alzando la voz y reivindicando para que se aprueben los presupuestos y se cumpla con un mandato que es constitucional", ha expresado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

Desde el Gobierno provincial se ha incidido en que mientras en la Diputación se ha aprobado el Presupuesto 2026 para su entrada en vigor en tiempo y forma, desde el Gobierno de España "siguen sin un proyecto de presupuesto para el próximo año, lo que supone un perjuicio directo para la provincia de Castellón".

El diputado 'popular' Sergio Toledo ha incidido en que "los Presupuestos Generales del Estado son el instrumento fundamental de planificación económica: fijan objetivos, asignan recursos y permiten el desarrollo de políticas públicas". "Su prolongada ausencia bloquea inversiones, paraliza proyectos y resta competitividad al conjunto del país", ha dicho.

Por tanto, "no aprobar unos presupuestos para 2026 supone que muchos proyectos necesarios para la provincia de Castellón no se podrán realizar por no contar con partidas que respalden las inversiones, según la moción", ha apuntado.

Destacan las inversiones necesarias para la prevención de inundaciones, la regeneración del litoral castellonense o las actuaciones estatales de prevención de inundaciones. También se requieren las ayudas para sectores clave de la provincia como el cerámico, la agricultura, la ganadería y la pesca. Y, en materia de mejora de infraestructuras, se enmarcan los accesos pendientes en la AP-7 en municipios como Benicàssim, Vila-real y Vinaròs, así como la prolongación de la A-7 hacia el norte, además de mejoras en carreteras estatales y en cuarteles de la Guardia Civil, entre otros temas.

Con todo, a través de la propuesta de acuerdo de la moción, la institución provincial insta al Gobierno de España a presentar, sin mayor dilación, un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026, en el que se incluya la financiación necesaria para acometer los proyectos que tiene pendientes la provincia de Castellón y que son necesarios.

En este punto del pleno, Marta Barrachina ha señalado que el grupo socialista ha de mentalizarse y "coger la mano de los vecinos, pues son conscientes que hacen falta esos PGE", ha subrayado la presidenta de la Diputación, quien ha añadido: "qué menos que alzar la voz y reivindicar e intentar desmarcarse de esa plaga de corrupción en la que vive su partido".

El portavoz socialista Samuel Falomir, en su respuesta a Barrachina, ha condenado "la corrupción, a las mafias, a las personas que están en lo público para beneficio personal, a los puteros y a los que abusan de su poder y violentan a las mujeres", y ha añadido que hará lo que tenga que hacer para "cambiar estas conductas". "Los socialistas de Castellón nos avergonzamos de esta situación y si estamos aquí es para trabajar por los ciudadanos de la provincia", ha subrayado.

APOYO A LOS AUTÓNOMOS

El pleno de la Diputación también ha mostrado su apoyo a los trabajadores autónomos, "a quien el Gobierno de España mantiene sometidos a una presión fiscal desproporcionada que lastra la iniciativa emprendedora y el dinamismo económico local", ha expresado la vicepresidenta y responsable del área Económica, María Ángeles Pallarés.

La moción ha sido aprobada con los votos a favor del equipo de Gobierno Provincial y el grupo Vox, y la abstención del PSOE y Compromís, y, a través de ellas, la institución provincial se posiciona al lado de los más de 43.000 autónomos de la provincia de Castellón, muchos de los cuales son pequeños comerciantes, hosteleros, profesionales y emprendedores "que sostienen buena parte del tejido económico y social de la provincia".

A través de la propuesta de acuerdo, la Diputación Provincial manifiesta su rechazo a la política fiscal del Gobierno de España hacia los trabajadores autónomos, "que en los últimos 7 años se ha traducido en una creciente carga impositiva, incertidumbre y falta de estabilidad normativa".

Desde la institución provincial instan al Gobierno de España a cumplir los compromisos adquiridos con los trabajadores autónomos en 2023, impulsando de manera inmediata las reformas pendientes en materia de protección social, pluriactividad, conciliación y simplificación burocrática, y estableciendo un calendario claro de seguimiento y evaluación de dichas medidas, en diálogo con las principales organizaciones representativas del sector.

Además, la Diputación de Castellón exige al ejecutivo central la aplicación, de forma inmediata, del régimen de franquicia de IVA previsto por la Directiva europea, que permite eximir del pago y la presentación de declaraciones de IVA a los autónomos y pequeñas empresas con una facturación anual inferior a 85.000 euros, "lo que supondría un importante alivio fiscal y administrativo para el colectivo".

El compromiso de impulsar medidas de apoyo al autoempleo, la formación y la digitalización también forman parte del acuerdo suscrito a través de dicha moción en la que, a su vez, se insta al Gobierno de España a flexibilizar los requisitos que se exigen para poder acceder al cobro de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

Por otro lado, el consenso ha estado presente en el pleno de este martes en la aprobación del Convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Diputación Provincial de Castellón para el desarrollo del Centro de Innovación Territorial.