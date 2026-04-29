La Diputación construye una nueva helisuperficie en Gaibiel para reforzar la respuesta ante emergencias

La Diputación Provincial de Castellón reforzará la seguridad y la respuesta ante emergencias con la construcción de una nueva helisuperficie en Gaibiel, que estará operativa a lo largo de este año 2026. La actuación se enmarca dentro del Plan Diputació Respon y permitirá mejorar la atención en la comarca del Alto Palancia.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha subrayado la importancia de esta infraestructura para reducir los tiempos de intervención. “En una emergencia médica, en un rescate de montaña o en un incendio forestal, cada minuto cuenta, y cada minuto que perdemos puede ser una vida”, ha afirmado.

En este sentido, ha destacado que el objetivo es “ofrecer respuestas más rápidas ante emergencias a todos los castellonenses, vivan donde vivan”, con especial atención a los municipios del interior. “Seguimos impulsando helisuperficies que permitan actuar con mayor rapidez y eficacia en cualquier punto de la provincia”, ha añadido.

La nueva instalación se suma a las cinco helisuperficies construidas en los últimos años en Zorita, Barracas, la Jana, Torás y la Torre d’en Besora. Además, la Diputación ya estudia nuevas ubicaciones en Portell de Morella, Ares y Torrechiva.

“La seguridad es una prioridad para este equipo de Gobierno y lo demostramos con hechos, con infraestructuras que salvan vidas y mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos”, ha indicado Barrachina, quien ha insistido en que este tipo de recursos “pueden marcar la diferencia entre llegar a tiempo o no llegar”.

Estas plataformas son clave para mejorar la respuesta en zonas de difícil acceso, ya que permiten acortar los tiempos tanto en asistencia sanitaria como en la intervención de los bomberos en incendios forestales o rescates.

La presidenta provincial también ha puesto en valor la inversión realizada en el Consorcio Provincial de Bomberos, con cerca de 6 millones de euros destinados a medios materiales en los últimos tres años, además de más de 4,4 millones en vehículos y maquinaria y 1,2 millones en equipamiento técnico.

Por su parte, el diputado del Consorcio, David Vicente, ha destacado que “el compromiso es dotar a los bomberos de los mejores medios posibles, con más personal, más vehículos y mejores instalaciones para garantizar una atención más rápida y eficaz”.

En este periodo, se han incorporado 60 nuevos bomberos y otros 20 se encuentran en formación, además de la puesta en marcha de nuevas brigadas forestales y un servicio propio de asistencia médica urgente.

Asimismo, se ha impulsado la adquisición de medios especiales como una embarcación de rescate y salvamento y una carpa de Protección Civil para emergencias de gran envergadura. A ello se suma el futuro parque de bomberos de Oropesa del Mar, actualmente en proceso de licitación y cuyas obras se desarrollarán entre 2026 y 2029.

Desde la Diputación insisten en que el objetivo es seguir reforzando la seguridad en toda la provincia y garantizar una respuesta eficaz ante cualquier emergencia.