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La Diputación de Castellón traslada al Gobierno un manifiesto firmado por 79 alcaldes para pedir la flexibilización de las reglas fiscales

El documento reclama permitir a ayuntamientos y diputaciones utilizar sus remanentes de tesorería y actualizar las entregas a cuenta del Estado a las entidades locales.

Onda Cero Castellón

Castellón |

La Diputación de Castellón traslada al Gobierno un manifiesto firmado por 79 alcaldes para pedir la flexibilización de las reglas fiscales
La Diputación de Castellón traslada al Gobierno un manifiesto firmado por 79 alcaldes para pedir la flexibilización de las reglas fiscales | dipcas

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha remitido al Gobierno de España un manifiesto firmado por 79 alcaldes y alcaldesas de la provincia en el que se pide flexibilizar las reglas fiscales y permitir el uso de los remanentes de tesorería municipales.

El documento, impulsado por la institución provincial tras la Cumbre de Alcaldes del 28 de abril, reclama también mayor autonomía local en la gestión de los recursos económicos. Según la Diputación, el texto ha sido abierto a la firma de los representantes de los 135 municipios de Castellón.

Barrachina ha señalado que el objetivo es “exigir al Gobierno de España que desbloquee las reglas fiscales y permita el uso de los remanentes municipales”, al considerar que estos fondos “permitirían mejorar servicios públicos e impulsar inversiones en los municipios”.

La dirigente provincial ha lamentado además la falta de apoyo de algunos grupos: “La ausencia de firmas de PSOE y Compromís evidencia que anteponen los intereses partidistas”, ha afirmado.

El manifiesto expresa la preocupación de los ayuntamientos por las limitaciones actuales, que, según el texto, dificultan el uso de los recursos disponibles para inversión y gasto social.

Entre las peticiones se incluye el desbloqueo de las reglas fiscales, el uso más flexible de los remanentes y el refuerzo de la autonomía local.

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Por su parte, el vicepresidente provincial, Héctor Folgado, ha reclamado también la actualización de las entregas a cuenta del Estado, que la Diputación cifra en unos 250 millones de euros pendientes desde 2023.

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