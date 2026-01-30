LIQUIDEZ PARA LOS AYUNTAMIENTOS

La Diputación de Castellón transferirá en tiempo récord el Fondo de Cooperación a los ayuntamientos

La institución provincial ingresará en apenas 20 días hábiles el Fondo de Cooperación Municipal, dotado con 15,2 millones de euros, para reforzar la autonomía y la financiación de los 135 municipios de la provincia tras la aprobación del presupuesto de 2026.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Marta Barrachina
Marta Barrachina | DIPCAS

La Diputación de Castellón ingresará el Fondo de Cooperación Municipal a los ayuntamientos de la provincia en un plazo récord de apenas 20 días hábiles desde el inicio del año. Tras aprobarse el reparto en el primer pleno ordinario de 2026, celebrado el pasado 20 de enero, la institución provincial comenzará de forma inminente a transferir estos fondos con el objetivo de reforzar la autonomía municipal y la financiación local.

El Fondo de Cooperación cuenta con un presupuesto total de 15,2 millones de euros y beneficiará a los 135 municipios de la provincia. La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha subrayado que esta rápida activación responde al compromiso adquirido desde el inicio del mandato de vincular el fondo a la aprobación del presupuesto de 2026, garantizando liquidez directa a los ayuntamientos, especialmente a los de menor tamaño.

La activación de este fondo se enmarca en el plan provincial ‘Més que mai’, con el que la Diputación refuerza su apoyo al municipalismo frente a la infrafinanciación local. Además del Fondo de Cooperación, el presupuesto de 2026 contempla partidas específicas para la lucha contra el despoblamiento, los municipios turísticos y el Plan Impulsa, que alcanzará una inversión histórica de 32,5 millones de euros.

