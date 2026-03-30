La Diputación de Castellón trabaja en un plan estratégico para la mejora de travesías urbanas

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, dará a conocer el próximo jueves 9 de abril un ambicioso plan provincial para la mejora de travesías urbanas y accesos de titularidad de la institución. La presentación se llevará a cabo en el Salón de Recepciones, con la asistencia de alcaldes y alcaldesas de los municipios incluidos en el catálogo de carreteras de la Diputación.

Barrachina ha destacado que la iniciativa responde al compromiso del Gobierno Provincial de “impulsar una red viaria segura, moderna y accesible, y hacer de nuestro territorio una fuente de oportunidades y desarrollo”.

El plan contempla actuaciones que comenzarán este año y se prolongarán hasta 2027. Según la presidenta, se establecerá un calendario para el acondicionamiento de travesías y la mejora de la seguridad vial en toda la provincia.

La dirigente provincial ha subrayado el “importante esfuerzo inversor” de la Diputación en la red de carreteras, recordando que mejorar las comunicaciones “incrementa la calidad de vida de los ciudadanos” y contribuye a “consolidar población en nuestros pueblos y vertebrar nuestro territorio”.