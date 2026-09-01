La Diputación de Castellón reclama un tren matinal a Barcelona y más frecuencias en el norte de la provincia

La Diputación de Castellón reclama mejoras en los servicios ferroviarios del norte de la provincia. El pleno ordinario de agosto ha aprobado este martes, con el respaldo de todos los grupos políticos, una Declaración Institucional que incluye, entre otras medidas, la creación de una conexión ferroviaria matinal entre Castellón y Barcelona.

La propuesta plantea que el primer tren con destino Barcelona tenga su origen en Castellón y realice paradas en las principales estaciones del litoral norte: Benicàssim, Oropesa del Mar, Torreblanca, Alcalà de Xivert-Alcossebre, Benicarló, Peñíscola y Vinaròs.

La Diputación considera que la actual oferta ferroviaria entre Castellón y Vinaròs es insuficiente, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Según recoge la declaración, esta situación limita los desplazamientos por motivos laborales, académicos, sanitarios o administrativos.

Llegar a Tarragona y Barcelona por la mañana

La institución provincial pide que la nueva conexión permita llegar a Tarragona y Barcelona en horarios compatibles con el inicio de las actividades laborales, académicas, administrativas y sanitarias.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha señalado que la mejora de las conexiones ferroviarias es especialmente importante para los municipios más alejados de la capital y ha defendido su papel para favorecer la cohesión territorial y las oportunidades económicas y sociales de las comarcas del norte.

Más frecuencias y servicios cada hora

La declaración también reclama recuperar y ampliar las frecuencias que conectan Castellón y el norte de la provincia con Tarragona, Barcelona y Valencia, especialmente en las franjas de mayor demanda.

Entre las peticiones figura además una planificación ferroviaria que permita incrementar progresivamente las frecuencias hasta aproximarse al objetivo de contar con un servicio cada hora en el corredor litoral entre Castellón y Vinaròs.

La Diputación también plantea aumentar las paradas de los servicios Euromed y de larga distancia en las estaciones de Benicarló-Peñíscola y Vinaròs.

Renovación de los trenes de Cercanías

Otro de los acuerdos aprobados es reclamar al Gobierno de España un plan de renovación integral del material rodante de Cercanías de la Comunidad Valenciana.

La petición incluye que ese plan cuente con un calendario, presupuesto y previsión para la incorporación de trenes de nueva fabricación.

La Declaración Institucional sostiene que la movilidad es un elemento necesario para garantizar la cohesión territorial, el acceso a los servicios públicos, la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico y social de la provincia de Castellón.