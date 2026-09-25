La Diputación de Castellón proyecta 38 nuevas actuaciones en depuradoras

La Diputación de Castellón prevé ejecutar 38 nuevas actuaciones en infraestructuras de depuración durante 2027 y 2028, con una inversión global de 13,85 millones de euros.

La presidenta provincial, Marta Barrachina, ha anunciado estas inversiones durante su visita a la estación depuradora de aguas residuales de Cabanes, donde la institución está destinando 1,3 millones de euros para modernizar las instalaciones, aumentar su capacidad de tratamiento y mejorar su protección frente a inundaciones.

Las obras se encuentran en su fase final y está previsto que la depuradora entre en funcionamiento una vez concluyan los últimos trabajos de pavimentación.

La Diputación ya ha impulsado 14 actuaciones de este tipo, con una inversión superior a los 10 millones de euros. Barrachina ha defendido que la mejora de estas infraestructuras permite garantizar servicios públicos básicos y avanzar en la vertebración territorial de la provincia.

“Garantizar los servicios públicos básicos es también garantizar la igualdad entre nuestros municipios”, ha señalado la presidenta.