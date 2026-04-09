La Diputación de Castellón pone en marcha un plan histórico para mejorar travesías y accesos en 64 municipios

La Diputación de Castellón ha presentado este jueves el primer Plan de Mejora de Travesías y Accesos, dirigido a 64 municipios y con una inversión de 7 millones de euros para los próximos dos años. El objetivo es acondicionar y humanizar los tramos de carretera interurbana que atraviesan núcleos urbanos y que son de titularidad provincial.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha destacado durante la presentación que “no venimos únicamente a asfaltar calles, sino a transformar espacios. Queremos travesías pensadas para las personas, no solo para los vehículos, porque una travesía no es solo una carretera que pasa por el pueblo, es la puerta de entrada, es el lugar donde caminamos y hacemos vida”.

La dirigente de la institución provincial ha explicado que se trata de una iniciativa impulsada directamente por la propia Diputación: “Es un plan que ha nacido de nosotros, porque sentimos la necesidad de poner más valor en nuestros pueblos y dar más seguridad a esos accesos y travesías”.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y el entorno urbano en tramos de carreteras provinciales que atraviesan núcleos urbanos, mediante actuaciones en aceras, pavimento, iluminación o mobiliario urbano.

Primeras actuaciones y papel de los municipios

Barrachina ha avanzado que algunos proyectos ya están en fase muy avanzada y serán los primeros en ejecutarse, como los de Chert y El Toro. No obstante, ha insistido en que los ayuntamientos tendrán un papel decisivo: “Queremos que sean los alcaldes los que tengan la última palabra de si actuamos o no y cómo actuamos en el municipio”.

Según ha detallado, el área técnica analizará cada caso para priorizar las intervenciones y planificar su ejecución de forma progresiva.

Un plan abierto más allá de 2027

La presidenta ha subrayado que la inversión inicial corresponde a las dos primeras anualidades, pero que el plan tendrá continuidad: “No es un plan que acabe en 2026 o 2027, es un plan abierto”. En este sentido, ha indicado que el objetivo es completar las actuaciones en un plazo aproximado de tres o cuatro años, aunque será necesario ampliar la dotación económica en función del coste real de cada intervención.

Barrachina ha señalado que no todos los proyectos tendrán el mismo presupuesto y ha puesto como ejemplo el caso de El Toro, cuya actuación podría acercarse al millón de euros.

Asimismo, ha aclarado que el plan abarca la totalidad de municipios donde la Diputación tiene competencias en travesías y accesos, por lo que no está prevista la incorporación de nuevas localidades, aunque sí se podrá actuar en otros puntos fuera de este programa si corresponde.

Por su parte, el vicepresidente y responsable de Infraestructuras, Héctor Folgado, ha explicado que el plan forma parte de una apuesta más amplia por la red viaria provincial: “Con este plan, logramos que la carretera deje de cruzar el pueblo como una barrera y pase a convivir en él como un motor de oportunidades”.

El técnico responsable del servicio de Carreteras, Carlos Rubio, ha detallado que las soluciones técnicas se aplicarán de la mano de los alcaldes, buscando siempre “la mejor solución para cada municipio”.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Con esta iniciativa, la Diputación pretende mejorar la seguridad vial peatonal, favorecer la accesibilidad y dignificar los entornos urbanos, creando espacios más acogedores y funcionales en toda la provincia.