La Reina Sofía visita Castellón en una jornada marcada por el cariño ciudadano y la solidaridad

La Reina Sofía ha visitado este martes el Ayuntamiento de Castellón en el marco de los actos organizados con motivo del XXIX Congreso de la Federación Española de Bancos de Alimentos, celebrado en la ciudad. Su Majestad ha sido recibida por la alcaldesa, Begoña Carrasco, en una Plaza Mayor abarrotada de vecinos y vecinas que le han trasladado muestras de afecto y cariño durante su llegada al consistorio.

Durante la visita institucional, la Reina Sofía ha saludado a miembros del Gobierno municipal y de la Corporación antes de firmar en el Libro de Honor del Ayuntamiento en el despacho de Alcaldía. Como recuerdo de su paso por la ciudad, la alcaldesa le ha entregado una gaiata de cerámica a escala, símbolo de las fiestas de la Magdalena y una de las principales señas de identidad de Castellón.

La jornada también ha incluido un encuentro con representantes de la Real Cofradía de Nuestra Señora del Lledó, que han rendido homenaje a Doña Sofía coincidiendo con el 50 aniversario de su nombramiento como Camarera de Honor de la patrona de la ciudad. Además, la Reina ha visitado el nuevo “Carro Solidario” del Banco de Alimentos de Castellón, una iniciativa destinada a facilitar el acceso a productos básicos a personas en situación de vulnerabilidad.

Hoy a las 12.30 la reina emérita preside el vigésimo noveno Congreso Nacional de la Federación Española de Bancos de Alimentos, allí también acudirá el presidente de la Generalitat, la alcaldesa y la presidenta de la Diputación.