La Diputación de Castellón instalará 451 cámaras de control de tráfico en municipios de menos de 5.000 habitantes

La Diputación de Castellón ha presentado este martes el plan 'Una provincia protegida', una iniciativa que contempla la instalación de 451 cámaras de control de tráfico en 115 municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia. El proyecto cuenta con una inversión de 4,4 millones de euros y tiene como objetivo reforzar la seguridad, la prevención y la gestión inteligente del territorio en los municipios más pequeños.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha señalado durante la presentación que el objetivo de la iniciativa es "dotar a los pueblos pequeños de las mismas oportunidades y herramientas que tienen las grandes ciudades en materia de seguridad, prevención y gestión inteligente del territorio".

Según ha explicado la dirigente provincial, las cámaras permitirán realizar una supervisión eficiente y automática de las entradas y salidas de los núcleos urbanos mediante una tecnología que, ha asegurado, será respetuosa con la privacidad de los ciudadanos y estará ajustada a la normativa vigente.

El proyecto llegará a 115 municipios y 181 núcleos urbanos de la provincia. Para su desarrollo se ha realizado un estudio previo de las 451 ubicaciones previstas, tras analizar los accesos principales y las necesidades específicas de cada localidad.

Barrachina ha destacado que la iniciativa surge de la "escucha activa" y del contacto permanente con los ayuntamientos, que han trasladado en numerosas ocasiones su preocupación por la seguridad, la protección de los espacios públicos y la capacidad para prevenir incidencias.

La Diputación asumirá la redacción de los proyectos técnicos, así como la financiación, contratación y ejecución de todas las instalaciones. Además, gestionará la evaluación de impacto en protección de datos, la plataforma SmartVillages y ofrecerá la posibilidad de contar con un servicio de mantenimiento integral durante cinco años.

Por su parte, los ayuntamientos deberán aceptar su participación en el plan y las ubicaciones propuestas, facilitar los espacios y puntos de suministro eléctrico necesarios, asumir la titularidad y custodia de los sistemas y designar un coordinador municipal para el seguimiento del proyecto.

Tras la presentación del plan, los consistorios deberán formalizar su adhesión. La previsión de la institución provincial es tramitar durante 2026 la licitación y adjudicación de la iniciativa para comenzar la instalación de las cámaras a lo largo de 2027.

"Hoy, con el plan 'Una provincia protegida', damos un paso histórico hacia una provincia más moderna, más conectada, más digitalizada y más segura", ha afirmado Marta Barrachina.