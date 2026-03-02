La Diputación de Castellón impulsa la Estrategia Provinc.IA para liderar la transformación digital en la provincia

La Diputación Provincial de Castellón ha presentado la Estrategia Provincial de Inteligencia Artificial, denominada Provinc.IA, con la que sitúa a la provincia en la vanguardia de la transformación digital. Se trata de un documento estratégico que define el marco de actuación para el desarrollo, adopción y gobernanza de soluciones de inteligencia artificial en el ámbito provincial.

Durante la presentación, la diputada de Transparencia y Participación Ciudadana, María Tormo, ha definido Provinc.IA como “una estrategia viva, que evolucionará con la tecnología y con las necesidades del territorio”. Según ha explicado, la iniciativa no responde a un mero impulso de modernización, sino que se plantea como “una palanca para mejorar la vida de las personas, fortalecer la cohesión territorial y modernizar los servicios públicos con rigor y responsabilidad”.

La institución provincial asumirá un papel de liderazgo y acompañamiento, especialmente con los municipios de menor tamaño, con el objetivo de favorecer una transformación digital equilibrada en toda la provincia. En este sentido, Tormo ha señalado que se quiere garantizar que cualquier ayuntamiento, independientemente de su tamaño, pueda acceder a capacidades tecnológicas avanzadas con garantías jurídicas, técnicas y éticas.

La estrategia se estructura en cuatro grandes ejes. El primero contempla la consolidación de un marco normativo y ético provincial para el uso de la inteligencia artificial. El segundo se centra en el desarrollo de infraestructuras y capacidades digitales compartidas, incluyendo la puesta en marcha de proyectos piloto que constituyen la parte más tangible del plan.

Entre estas iniciativas, la Diputación desarrollará un asistente virtual inteligente para la atención ciudadana, integrado con la sede electrónica y capaz de responder en varios idiomas para facilitar la relación con la administración. Según ha explicado la diputada, se trata de un sistema que no sustituye a los profesionales, sino que agiliza, orienta y simplifica los trámites. Asimismo, se impulsará una herramienta basada en inteligencia artificial para fomentar el lenguaje claro en el Portal de Transparencia, con el objetivo de transformar documentos complejos en información comprensible. Tormo ha subrayado que estos proyectos serán evaluables y medibles, con posibilidad de ampliación en caso de obtener resultados satisfactorios.

El tercer eje de la estrategia apuesta por impulsar una cultura organizativa orientada a la innovación y la formación, mientras que el cuarto refuerza el pilar social de la inteligencia artificial para garantizar una implantación inclusiva y respetuosa con los derechos fundamentales. En este ámbito, la Diputación trabajará en conectividad rural, programas educativos en centros escolares, asistentes accesibles para personas con discapacidad y proyectos dirigidos a colectivos vulnerables.

Provinc.IA incorpora además un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación que permitirá medir de forma objetiva los avances y resultados, así como un marco de gobernanza que asegura la coordinación técnica y la participación de los distintos servicios implicados. El objetivo es garantizar un uso responsable, transparente y eficaz de la inteligencia artificial en el ámbito público provincial.

La diputada ha reafirmado el compromiso del Gobierno Provincial con el desarrollo tecnológico responsable, la innovación pública y la mejora continua de los servicios a la ciudadanía, con el fin de ofrecer servicios más accesibles, eficientes y transparentes a los vecinos y vecinas de Castellón.

La Estrategia Provinc.IA ha sido incorporada al visor de casos de referencia en políticas públicas digitales de la Comisión Europea y también incluida en su panel específico sobre inteligencia artificial generativa en administraciones públicas, un reconocimiento que, según Tormo, avala el trabajo realizado con rigor, método y ambición.