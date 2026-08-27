La Diputación de Castellón impulsa un concurso sobre igualdad entre los jóvenes

La Diputación de Castellón impulsa el concurso "La igualtat és cosa de totes i tots" para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres entre jóvenes de 14 a 18 años. La iniciativa está dirigida al alumnado de 3.º y 4.º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de centros educativos de la provincia, que podrá participar con microrrelatos, vídeos o viñetas gráficas sobre la igualdad de género.

El certamen contará con dos líneas de participación según el nivel educativo. En cada una habrá un premio para el trabajo ganador, consistente en una tablet, y otro para el finalista, que recibirá auriculares inalámbricos. Además, todos los participantes obtendrán un diploma. Los trabajos serán valorados por su originalidad, calidad y uso adecuado del lenguaje.

Las solicitudes podrán presentarse del 1 al 20 de octubre de 2026, exclusivamente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Diputación. Cada centro podrá seleccionar un máximo de tres trabajos por modalidad y línea. La diputada de Igualdad, Marisa Torlà, ha destacado que el objetivo es implicar a los jóvenes en la construcción de una sociedad "más igualitaria y libre de violencia".