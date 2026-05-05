La Diputación de Castellón destina 140.000 euros a asociaciones de jubilados y pensionistas

La Diputación de Castellón ha activado una nueva convocatoria de ayudas dirigida a asociaciones de jubilados y pensionistas, con una dotación total de 140.000 euros. El objetivo es mejorar la atención, los servicios y los recursos de estas entidades, así como fomentar el envejecimiento activo y la participación social de las personas mayores en toda la provincia.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha subrayado que esta iniciativa refuerza el compromiso con la calidad de vida de los mayores. Las subvenciones contemplan dos líneas: por un lado, la financiación de actividades, programas y servicios; y por otro, la adquisición de equipamiento como mobiliario, material informático o sistemas de climatización. Quedan excluidas las excursiones socioculturales y aquellas actuaciones ya subvencionadas por otras administraciones.

Las ayudas podrán ser solicitadas por asociaciones legalmente constituidas e inscritas en los registros oficiales, con un máximo de 3.000 euros por entidad. El plazo de presentación, ya abierto tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, es de 20 días naturales y debe realizarse de forma telemática. Desde la Diputación, la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha destacado la importancia de estas asociaciones como espacios de encuentro y apoyo para las personas mayores.