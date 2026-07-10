La Diputación de Castellón destina 12 millones de euros para mejorar las instalaciones deportivas de los 135 municipios

La Diputación de Castellón pondrá en marcha el Plan Extraordinario ‘Més Esport’, una iniciativa dotada con 12.110.000 euros que permitirá impulsar mejoras y nuevas construcciones de instalaciones deportivas en los 135 municipios de la provincia.

El pleno ordinario del mes de julio, que se celebrará el próximo martes 14 de julio, incluirá la aprobación de una modificación de crédito necesaria para activar este programa, financiado mediante la utilización de remanentes de tesorería después de que el Gobierno Central haya autorizado nuevamente su uso.

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha destacado que se trata de un plan “histórico y sin precedentes” que permitirá que todos los municipios de la provincia dispongan de espacios deportivos “dignos, seguros y modernos”. “Invertir en deporte es invertir en las personas, en salud y en bienestar”, ha señalado.

El presupuesto del plan se distribuirá entre los 135 municipios atendiendo al número de habitantes. Según ha explicado el vicepresidente y responsable del área de Buen Gobierno, Héctor Folgado, las localidades de hasta 249 habitantes y las entidades locales menores recibirán 30.000 euros; los municipios de entre 250 y 499 habitantes contarán con 50.000 euros; las poblaciones de 500 a 2.999 habitantes dispondrán de 100.000 euros; y los municipios de más de 3.000 habitantes recibirán una asignación de 200.000 euros.

Desde la institución provincial subrayan que el objetivo es atender las necesidades planteadas por los ayuntamientos, clubes y usuarios, facilitando la creación de espacios deportivos adaptados a las demandas actuales.

Marta Barrachina ha defendido que la inversión en deporte supone también una apuesta por la dinamización de los municipios y la generación de comunidad. “El deporte es una herramienta estratégica capaz de mejorar el progreso de nuestros pueblos y el bienestar de sus vecinos y vecinas”, ha afirmado.

La Diputación prevé aprobar el reglamento definitivo del Plan Extraordinario ‘Més Esport’ en el pleno del próximo mes de septiembre, una vez aprobada la modificación de crédito prevista para esta semana.