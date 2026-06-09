La Diputación de Castellón convierte cinco municipios en escenarios de cine con ‘Cortometrando’

La Diputación Provincial de Castellón transformará cinco municipios castellonenses en escenarios cinematográficos con la XIV edición del Festival de Cortometrajes ‘Cortometrando’, una iniciativa consolidada que utiliza el cine como herramienta de dinamización cultural, promoción turística y puesta en valor del patrimonio local.

La presentación del certamen ha tenido lugar en el ECO Les Aules de la institución provincial, donde el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacado que este proyecto ha demostrado durante los últimos trece años ser “una herramienta excepcional para dinamizar los pueblos del interior y utilizar el cine como vehículo de promoción turística”.

El cine como escaparate del patrimonio de la provincia

Clausell ha subrayado que el festival permite “reivindicar y difundir el impresionante patrimonio natural, cultural, arquitectónico e histórico de la provincia, transformándolo en auténticos escenarios de cine”. En este sentido, ha destacado que la iniciativa no solo da visibilidad a los municipios, sino que también contribuye a generar oportunidades y fomentar el desarrollo local.

Asimismo, ha señalado que este tipo de eventos posicionan a Castellón como un referente cultural y contribuyen a impulsar la actividad económica en los municipios participantes.

Cinco municipios protagonistas de esta edición

En esta XIV edición, los municipios seleccionados serán Alcalà de Xivert, Barracas, Moncofa, Morella y Traiguera, localidades de costa e interior que, según el diputado, “atesoran un patrimonio incalculable”.

Hasta la fecha, 80 de los 135 municipios de la provincia han sido escenario de rodajes dentro del festival, configurando un auténtico mapa cinematográfico de Castellón que continúa ampliándose año tras año.

Nuevos cortos rodados en la provincia

En esta edición participarán distintos directores y equipos creativos con sus respectivos proyectos:

Inés García rodará Entre sábanas blancas en Traiguera.

Raúl Serrano dirigirá 0077 en Moncofa.

Marta Capella filmará La Llave en Barracas.

Carlos Granell grabará El hombre afable en Alcalà de Xivert.

Andreu López rodará Cenizas de ayer en Morella.

Un festival consolidado en el sector audiovisual

Clausell ha destacado ‘Cortometrando’ como uno de los acontecimientos más relevantes del sector cinematográfico y audiovisual en la provincia, y ha agradecido la implicación de los directores, alcaldes, del director artístico Sergi González y de todos los agentes implicados en el desarrollo del festival.

Asimismo, ha deseado que esta edición sirva como homenaje al cine y a los pueblos de Castellón, cuyos escenarios se convertirán en protagonistas de historias que llegarán a miles de espectadores.