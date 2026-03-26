Diputación y ayuntamientos de la cerámica reivindican en Bruselas una transición energética justa para la cerámica

El sector del azulejo, la Diputación Provincial de Castellón, los ayuntamientos de Alcora y Onda y la Generalitat Valenciana se unieron durante la tarde de ayer en una sola voz y de la mano de la región italiana Emilia-Romaña, para pedir en Bruselas una transición energética justa para el sector azulejero europeo.

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha defendido “sin fisuras” el sector cerámico, al que definía como “el corazón” de la provincia. Su intervención se ha producido en el marco de la jornada El futuro de la cerámica europea, donde también han participado representantes institucionales y del sector para abordar los retos de la industria.

Durante el encuentro, se ha firmado un manifiesto impulsado por la Generalitat Valenciana y la región italiana de Emilia-Romaña, con el respaldo de entidades como ASCER, en defensa de la sostenibilidad y competitividad del sector. El documento reclama medidas urgentes como la suspensión temporal del régimen europeo de comercio de derechos de emisión, con el objetivo de garantizar la viabilidad de las empresas en un contexto de altos costes energéticos y fuerte competencia internacional.

Barrachina ha subrayado que el clúster cerámico de Castellón es uno de los más eficientes del mundo y ha advertido de que aumentar la presión normativa puede perjudicar a quienes ya lideran la transición. En la misma línea, desde la Generalitat se ha insistido en la necesidad de una transición ecológica realista, con apoyo a la innovación, menos carga burocrática y mecanismos que aseguren una competencia justa, para proteger un sector que genera miles de empleos y es clave para la economía europea.

La alcaldesa de Onda Carmina Ballester, aseguraba que “No podemos pedir a nuestras empresas que lideren la transición ecológica sin ofrecerles herramientas reales, tecnología viable y condiciones competitivas”. El alcalde de Alcora, Samuel Falomir aseguró que la transición energética no debe perjudicar a la industria cerámica ni forzar su salida de Europa y "sin alternativas reales, las exigencias pueden provocar deslocalización y más contaminación".

LOS DATOS

La industria cerámica de la Comunitat Valenciana y la región italiana de Emilia-Romagna concentran cerca del 80% de la producción de baldosas cerámicas del continente y generan más de 38.000 empleos directos y al menos 120.000 en toda su cadena de valor.

En el caso valenciano, el sector representa el 3% del PIB autonómico y el 22% del industrial, con especial peso en Castellón, donde alcanza el 32% del PIB y más de una cuarta parte del empleo. Sin embargo, pese a su relevancia y a que solo supone el 0,9% de las emisiones reguladas, el sector afronta serias dificultades derivadas del sistema europeo de comercio de emisiones (ETS), el encarecimiento del CO₂ y los altos costes energéticos, factores que están reduciendo márgenes, frenando inversiones y favoreciendo la competencia de países con menores exigencias ambientales, lo que incrementa el riesgo de deslocalización, pérdida de empleo cualificado y un aumento global de las emisiones.