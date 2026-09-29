La Diputación aplaza al 23 de octubre el Día de la Provincia por la previsión de lluvias

La Diputación de Castellón ha decidido aplazar hasta el 23 de octubre la celebración del Día de la Provincia, prevista inicialmente para este viernes, debido a la previsión de lluvias e inestabilidad en el conjunto de la provincia. El acto se celebrará en Figueroles, con el objetivo de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada.

La celebración reconocerá al artista Juan García Ripollés, que recibirá la Alta Distinción de la Diputación. Además, se entregarán los Méritos de la Provincia a la tenista Sara Sorribes, por su trayectoria deportiva; al escultor Melchor Zapata, en el apartado de Artes; a la empresa aeroespacial Arkadia Space, por su labor en innovación, y al Teléfono de la Esperanza, con el Mérito Solidario.

La institución provincial ha explicado que el cambio de fecha responde también a la necesidad de garantizar los preparativos y la participación de profesionales y asistentes en una jornada que este año tendrá como escenario Figueroles, municipio que celebra su 300 aniversario. La Diputación ha agradecido la comprensión de las personas que tenían previsto asistir al acto este viernes.