La Diputación activa ayudas de hasta 100.000 euros por municipio afectados por el incendio

La Diputación de Castellón ha activado dos líneas de ayuda para los municipios afectados por el incendio declarado en la Vall d'Uixó: Una de hasta 100.000 euros para gasto corriente para poblaciones con territorio quemado y otra de hasta 5.000 euros para localidades evacuadas que hayan tenido que soportar gastos, según ha informado la institución provincial.

Al respetco la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha recalcado que "ante una emergencia, perder un minuto es perder mucho y esta institución debe ser tan ágil como eficaz". Por ello, ha activado la línea de catástrofes, un recurso extraordinario que aprobó con carácter pionero cuando asumió la presidencia y que hoy se habilita "como una solución más para poner en marcha desde ya los necesarios mecanismos de recuperación".

Así, ha convocado de urgencia la comisión de seguimiento de catástrofes y ha dado luz verde a una línea de ayudas económicas dirigida a "ayudar a quienes han perdido mucho en este incendio que todavía continúa activo".

Esta vía extraordinaria, contemplada en el marco del Plan Diputació Respon, establece dos grupos de acción con el objetivo de ganar en eficacia. Por un lado una línea de hasta 100.000 euros dirigida a sufragar los gastos corrientes de los municipios con territorio quemado. La segunda de las líneas, de hasta 5.000 euros, se dirige a dar cobertura a costes extraordinarios (transporte, alojamiento, manutención) asumidos por los ayuntamientos de los municipios evacuados.

Las poblaciones declaradas zona gravemente afectada por la Diputación de Castellón y que por tanto tendrán acceso a esta línea de ayudas son 17: Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Azuébar, Almedíjar, Villamalur, Sueras, la Vilavella, Betxí, Artana, Alfondeguilla, Eslida, Aín, Alcudia de Veo, Tales, Chóvar y Nules. "Son los primeros, pero no significa que sean los únicos", ha recalcado la presidenta de la Diputación de Castellón, que ha explicado que "en función de la evolución del incendio se irán ampliando en sucesivas comisiones".

Tras el acuerdo de la comisión convocada hoy se celebrará una junta de gobierno para aprobar las bases que regularán la concesión de las ayudas. Esta línea de catástrofes determina sus fondos en función de la superficie afectada por el fuego y está dirigida a localidades con una población inferior a 20.000 habitantes.

"Nuestro esfuerzo va dirigido a recuperar, cuanto antes, la normalidad", ha declarado. Por ello, "ayudar a quienes sufren una catástrofe es un deber. Y desde la Diputación tenemos el firme compromiso de ser ágiles y eficaces y no hemos perdido un solo minuto en activar esta líne. Volver a estar al lado de nuestros municipios y sus vecinos, que son lo único que importa en estos momentos", ha apostillado.