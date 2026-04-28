‘Digital Summit’ regresa el 7 de mayo en Toledo para impulsar la toma de decisiones con datos e IA

El Palacio de Congresos de Eurocaja Rural en Toledo acogerá el próximo 7 de mayo una nueva edición de ‘Digital Summit’, un encuentro centrado en la innovación y la transformación digital de las empresas, con especial foco en el impacto de la inteligencia artificial en la toma de decisiones.

Organizado por Fundación Eurocaja Rural junto a entidades como Minsait (Indra), Fundación Orange, Puro Marketing y Eurocaja Rural, el evento se consolida como una cita de referencia para profesionales y organizaciones que buscan aplicar los datos y la IA de forma práctica en sus negocios.

Bajo el lema ‘Medir o intuir: Datos decisiones para hacer crecer tu negocio’, la jornada reunirá a expertos que abordarán cómo estas tecnologías permiten optimizar procesos, mejorar la competitividad y facilitar decisiones estratégicas en entornos cada vez más complejos.

El programa incluirá ponencias y mesas redondas con profesionales como Macarena Estévez, Santiago Medina, Santiago Hernández, Rafael Llanes, Jorge Martos y Fernando Berdugo. La cita estará presentada por la periodista especializada en tecnología Mónica Valle.

El evento comenzará a las 10:00 horas y podrá seguirse tanto de forma presencial como en streaming. Las inscripciones ya están abiertas para todas las modalidades.