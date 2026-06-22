Dieciocho empresas de Castellón participan en un programa para impulsar la FP Dual en pequeños negocios

La Cámara de Comercio de Castellón ha clausurado este lunes el Programa de Apoyo a Tutores de FP Dual de Micro y Pequeñas Empresas, una iniciativa desarrollada junto a la Cámara de Comercio de España y con la colaboración de la Fundación CaixaBank Dualiza, la Fundación Bertelsmann y la cofinanciación del Fondo Social Europeo+.

El objetivo del programa ha sido facilitar la adaptación de las pequeñas empresas a la nueva normativa de Formación Profesional Dual, que establece una mayor implicación de las compañías en la formación del alumnado junto a los centros educativos.

Para ello, la Cámara de Comercio ha puesto a disposición de las empresas una figura de tutor externo que actúa como enlace entre la empresa y el centro educativo, apoyando tareas de coordinación, seguimiento y acompañamiento durante el proceso formativo.

En esta edición han participado 18 empresas de distintos sectores de la provincia, que han acogido a un total de 18 estudiantes de ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior de las ramas de Administración y Gestión y de Comercio y Marketing.

Los alumnos procedían del IES Caminàs de Castellón y del IES Botànic Cavanilles de la Vall d'Uixó, centros que también han colaborado en el desarrollo del programa.

La jornada de clausura ha incluido una mesa redonda en la que representantes de empresas, centros educativos y alumnado han compartido sus experiencias sobre la FP Dual. En el debate han participado Olga Zaredei, de Welfare Invest Hub; Eva Faus, tutora del IES Caminàs; y la alumna Lucía González.

El acto ha finalizado con la entrega de reconocimientos a las empresas, estudiantes y centros educativos participantes en esta iniciativa de apoyo a la Formación Profesional Dual.