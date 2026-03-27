Detenidos tres hombres por robo con fuerza en una nave industrial de Vinaròs

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en una nave industrial de Vinaròs. Los arrestados, de entre 39 y 43 años, fueron sorprendidos en el interior de una instalación dedicada al almacenamiento de fruta, donde presuntamente habían accedido tras forzar varios puntos de entrada.

Los hechos se produjeron durante la noche del pasado 22 de marzo, cuando agentes de Seguridad Ciudadana recibieron un aviso que alertaba de la posible comisión de un robo, después de detectarse luces intermitentes en el interior de la nave. A su llegada, los guardias civiles comprobaron que la puerta principal presentaba el candado fracturado, lo que motivó una inspección más exhaustiva del perímetro.

Durante la revisión, los agentes localizaron un tramo de la valla metálica cortado y una ventana manipulada, indicios claros de acceso ilícito. Tras entrar en el inmueble, inspeccionaron ambas plantas y hallaron a tres individuos en su interior. Uno de ellos portaba un arma blanca tipo punzón, por lo que fue inmovilizado de inmediato. Los tres sospechosos fueron detenidos y las diligencias ya han sido remitidas a la autoridad judicial competente.