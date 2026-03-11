Detenidos tres hombres por intentar robar cableado de cobre en un área de servicio de la AP-7 en Cabanes

La Guardia Civil ha detenido a tres varones como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, un delito de daños y otro de pertenencia a grupo criminal tras ser sorprendidos cuando intentaban sustraer cableado de cobre en la estación de servicio de La Ribera de Cabanes, situada en la AP-7 en sentido Barcelona.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de marzo, alrededor de las 17:50 horas, cuando una patrulla de la Compañía de Castellón realizaba labores de prevención en esta área de servicio. Durante el operativo, los agentes observaron una furgoneta estacionada cerca de una zona donde se ubican varios transformadores eléctricos y a tres individuos que mostraron una actitud nerviosa al percatarse de la presencia policial.

Tras identificar a los sospechosos, los agentes comprobaron que los tres contaban con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, especialmente relacionados con la sustracción de cobre en diferentes provincias de España.

En la inspección de la zona, la Guardia Civil detectó que el recinto donde se encuentran los transformadores estaba vallado y que el candado de acceso había sido arrancado para poder entrar. Además, tres cuadros eléctricos presentaban las cerraduras forzadas.

También localizaron una arqueta abierta en el suelo, en las proximidades de la furgoneta, con cableado de cobre en su interior y varios cables seccionados.

Durante el registro del vehículo, los agentes hallaron diversas herramientas presuntamente utilizadas para cometer el robo, ocultas en un compartimento de la furgoneta. Entre ellas había cortafríos, una pata de cabra, una llave para abrir torres de cableado eléctrico, una herramienta tipo cúter para pelar cableado y dos destornilladores empleados para forzar cerraduras.

Además, antes de abandonar el lugar, los agentes comprobaron que la puerta corredera de acceso al área de servicio —utilizada habitualmente por vehículos policiales y de emergencia— también había sido forzada, lo que confirmaría que la furgoneta había accedido previamente por ese punto.

Ante estos hechos, la Guardia Civil procedió a la detención en el lugar de los tres individuos, informándoles de los motivos de su arresto y de los derechos que les asisten.

Los detenidos son tres hombres de entre 24 y 41 años, residentes en Barcelona y con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio.

El vehículo utilizado para cometer los hechos fue incautado y trasladado a dependencias de la Policía Local de Benicàssim, mientras que las diligencias han sido remitidas al juzgado de guardia correspondiente.