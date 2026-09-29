Detenidos dos presuntos autores de robos a personas mayores en Burriana y Vall d’Uixó

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, un hombre de 36 años y una mujer de 18, como presuntos autores de varios robos cometidos contra personas de avanzada edad en Burriana y Vall d’Uixó. Las actuaciones se enmarcan en el Plan Mayor de Seguridad, dirigido a prevenir delitos contra las personas mayores.

En una de las intervenciones, un hombre de 36 años habría abordado a una persona cuando se disponía a guardar su vehículo en el garaje de su vivienda en Burriana. El sospechoso le habría arrebatado un reloj mientras le amenazaba con un objeto punzante. Tras ser localizado en Buñol, fue detenido y puesto a disposición judicial. El Juzgado de Guardia de Requena decretó su ingreso en prisión provisional.

En la segunda actuación, una joven de 18 años fue detenida como presunta autora de un robo con violencia y otro de hurto. Según la Guardia Civil, abordaba a personas mayores mientras paseaban por Burriana y Vall d’Uixó, entablaba conversación con ellas y, mediante el conocido método del «abrazo cariñoso», les sustraía las cadenas de oro. En uno de los casos habría utilizado la violencia y en Burriana fue detenida cuando trataba de huir a la carrera. La Guardia Civil recomienda extremar las precauciones ante acercamientos físicos o intentos de distracción por parte de desconocidos.