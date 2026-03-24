Detenido un menor por varios robos con fuerza en viviendas habitadas en Castellón

La Guardia Civil ha detenido a un menor de edad como presunto autor de cuatro robos con fuerza en el interior de viviendas, uno de ellos en grado de tentativa, cometidos en las localidades castellonenses de Alcalá de Xivert y Santa Magdalena de Pulpis.

Según ha informado el instituto armado, la investigación se inició tras varias denuncias por robos registrados desde finales de 2025, que presentaban características similares.

De acuerdo con las pesquisas, el autor accedía a las viviendas mediante escalo, en ocasiones con los moradores en su interior, y sustraía principalmente joyas y dinero en efectivo.

Los hechos se producían en horario nocturno o en momentos de baja actividad, con acceso a través de ventanas o terrazas. En uno de los casos, la presencia de una persona en el interior frustró el robo, lo que obligó al presunto autor a huir sin sustraer efectos.

Durante la investigación, los agentes lograron recuperar parte de los objetos robados, que fueron reconocidos posteriormente por sus propietarios, lo que permitió avanzar en la identificación del sospechoso.

Finalmente, la Guardia Civil procedió a la detención del menor, al que se le atribuyen cuatro delitos de robo con fuerza en vivienda, uno de ellos en grado de tentativa.

Las diligencias han sido remitidas a la Fiscalía de Menores y la investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos.