Detenida una persona por robar maquinaria agrícola en una finca de Alcalà de Xivert

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de robo con fuerza en una finca agrícola del término municipal de Alcalà de Xivert. La investigación se inició tras la denuncia de la propietaria, que alertó de la sustracción de maquinaria, aperos y herramientas del interior de su explotación.

El caso fue asumido por el Equipo ROCA de Vinaròs, especializado en delitos en el ámbito rural, que puso en marcha diversas gestiones para esclarecer los hechos. Durante la investigación, los agentes lograron recuperar un motocultor robado, que había sido vendido en Benicarló y posteriormente reconocido por la víctima.

Las pesquisas permitieron identificar al presunto autor del robo, que finalmente fue detenido. Las diligencias han sido remitidas al Decanato de los Juzgados de Vinaròs, mientras la Guardia Civil mantiene su labor de vigilancia para prevenir este tipo de delitos en zonas rurales.