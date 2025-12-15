Detenida en Castellón una mujer buscada por Países Bajos por explotación sexual de menores

La Guardia Civil ha detenido en Alcossebre (Castellón) a una mujer reclamada por las autoridades de Países Bajos acusada de los delitos de explotación sexual de menores, tenencia de material pedófilo, trata de seres humanos, tráfico de drogas, secuestro, detención ilegal, toma de rehenes y abandono de menores.

Según ha informado este lunes el instituto armado, la mujer estaba con cuatro menores, que han sido rescatados en buen estado y han sido ingresados en un centro de acogida de la provincia de castellón hasta que el país de origen asuma su tutela.

La actuación se inició el 7 de diciembre, cuando la Policía Local de Alcalà de Xivert localizó a una joven de 13 años y a un joven de 17 que aseguraron que habían sido abandonados por una mujer que había continuado su viaje en un vehículo con otros dos menores.

Tras la intervención del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vinaròs, los agentes averiguaron que la mujer había perdido la custodia de dos de sus hijos y que se había fugado con ellos y con otros jóvenes procedentes de un centro de menores de Países Bajos.

Las investigaciones permitieron localizar un apartamento en Alcossebre donde la mujer se ocultaba con los otros dos menores restantes, donde fue detenida acusada de un delito de abandono de menores y se hicieron cargo de los cuatro menores.

Sobre la detenida pesaba una Orden Europea de Detención emitida por un tribunal neerlandés y tras pasar a disposición del juzgado competente de Vinaròs la investigación judicial continúa bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que ha ordenado su ingreso en prisión a la espera del proceso de extradición.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Guardia Civil de Vinaròs en colaboración con la Policía Local de Alcalà de Xivert.