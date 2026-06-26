Desmantelado un punto de venta de drogas en Benicàssim que operaba como un supuesto club de cannabis

La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres, de entre 25 y 34 años, en el marco de la operación "Gentleman", con la que ha desmantelado un presunto punto de venta de sustancias estupefacientes en Benicàssim que funcionaba bajo la apariencia de una asociación o club social de consumo de cannabis. La investigación se inició en diciembre de 2025 tras varias denuncias vecinales que alertaban de una posible actividad relacionada con el tráfico de drogas.

Durante las pesquisas, los agentes comprobaron la existencia de una presunta actividad ilícita en el interior del local y realizaron numerosas aprehensiones de droga a personas localizadas en sus inmediaciones. El pasado 19 de junio, y tras obtener autorización judicial, la Guardia Civil llevó a cabo un registro en el establecimiento.

En la intervención se incautaron 350 gramos de marihuana, 250 gramos de hachís, básculas de precisión, 328 euros en efectivo y diverso material utilizado para el consumo, preparación y distribución de droga. Los cuatro detenidos están investigados por presuntos delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y pertenencia a grupo criminal. Las diligencias y el material intervenido ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.