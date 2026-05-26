GOLPE AL MENUDEO

Desarticulado en Almassora un clan familiar dedicado al tráfico de drogas

En el registro se han intervenido 540 gramos de marihuana, dinero en efectivo y material para el cultivo ilegal, además de localizar dos plantaciones indoor en la vivienda.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Desarticulado en Almassora un clan familiar dedicado al tráfico de drogas
Desarticulado en Almassora un clan familiar dedicado al tráfico de drogas | ondacero.es

La Policía Nacional ha desarticulado un clan familiar dedicado presuntamente al tráfico de drogas en la localidad de Almassora, en la provincia de Castellón, en el marco de una operación contra el menudeo de cocaína y marihuana. La actuación se ha saldado con la detención de cinco personas —dos hombres de 50 y 29 años y tres mujeres de entre 27 y 47 años— tras el registro de un domicilio utilizado como punto de venta de sustancias estupefacientes.

La investigación se inició a partir de diversas informaciones que apuntaban a la existencia de un punto activo de distribución de droga, donde los agentes comprobaron una afluencia constante de compradores a cualquier hora del día. Tras reunir los indicios necesarios, la Policía solicitó varios mandamientos judiciales de entrada y registro que permitieron intervenir 540 gramos de cogollos de marihuana, cerca de 2.900 euros en efectivo, un vehículo y diverso material utilizado para el cultivo de droga.

En el interior de la vivienda se localizaron además dos plantaciones indoor perfectamente equipadas en distintas habitaciones, así como una conexión fraudulenta al suministro eléctrico. Los detenidos, que han sido puestos a disposición judicial, están acusados de delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico. En el operativo han participado agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana junto a la Unidad de Guías Caninos.

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