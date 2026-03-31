Las denuncias por violencia de género aumentaron en Castellón en 2025

La Comunidad Valenciana cerró el pasado año con 92,7 mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 habitantes femeninas, lo que la sitúa como la tercera autonomía con la tasa más alta del país, solo por detrás de Baleares (115,8) y Navarra (100,3), según el informe publicado este martes por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

En el conjunto de la Comunidad, el número de denuncias apenas creció un 0,1%, pasando de 27.708 en 2024 a 27.743 en 2025, mientras que las víctimas descendieron ligeramente, de 25.656 a 25.545 (-0,4%). De ellas, 14.754 eran españolas (57,8%) y 10.791 extranjeras (42,2%), destacando un aumento del 7,3% en la proporción de mujeres extranjeras víctimas.

El estudio refleja que casi el 67% de las denuncias fueron presentadas directamente por las víctimas, bien en juzgados o mediante atestados policiales. Además, se observó un notable incremento en las denuncias interpuestas por familiares, especialmente en los juzgados, donde aumentaron un 482,4%.

Por provincias, Castellón fue la única que registró un aumento en las denuncias durante 2025, con 3.048 frente a los 2.995 del año anterior. La cifra de víctimas en la provincia ascendió a 2.742. En comparación, Valencia contabilizó 12.573 víctimas y 13.844 denuncias, mientras que Alicante sumó 10.230 víctimas y 10.851 denuncias.

A nivel nacional, la media de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres se situó en 74, situando a la Comunidad Valenciana por encima de territorios como Canarias, Murcia, Andalucía y Madrid, mientras que otras regiones como Galicia y Castilla y León registraron las tasas más bajas.