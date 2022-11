El PP denuncia que el sistema recaudatorio de radares acumula más de 60.000 sanciones en mes y medio

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, ha denunciado el "afán recaudatorio" del gobierno de PSOE, Compromís y Podemos, liderado por la alcaldesa socialista Amparo Marco, con los radares urbanos, "con los que obtiene una recaudación extra, mientras tienen 111 millones de euros del presupuesto por invertir en la ciudad". "El sistema recaudatorio de radares urbanos acumula en mes y medio más de 6.000 sanciones, a 200 euros la multa suman 1,2 millones de euros", ha apuntado.

Según los 'populares', son "cifras demoledoras" desde que entraron en funcionamiento, el 3 de octubre. Carrasco, junto al concejal del PP Juan Carlos Redondo, ha evidenciando el "afán recaudatorio" del gobierno municipal junto a la caja de radar situada frente al colegio Ramiro Izquierdo, en la ronda norte de circunvalación.

Desde el Partido Popular, su portavoz ha aclarado que "la ley de seguridad vial hay que cumplirla y, por tanto, hay que respetar los límites de velocidad en todas las vías, pero existen otros métodos de controlar la velocidad que no sean siempre pasando por caja, como ya pasa con las cámaras el centro y que el gobierno municipal quiere extender al 'Castellón Central', cerrando al tráfico 745.000 metros cuadrados de núcleo urbano".

"Cuando peor es la situación económica que estamos atravesando, mayor es el afán recaudatorio del gobierno de Amparo Marco. Y tal es el aluvión de multas con los radares que, para tramitarlas, el área de Policía ha tenido que incorporar más personal", ha explicado la portavoz 'popular', Begoña Carrasco.

Y en este sentido, ha insistido que "lo de este gobierno es mero afán recaudatorio por varios motivos, en primer lugar porque no ha habido un campaña informativa previa de concienciación, como tampoco la hubo con las cámaras del centro; en segundo lugar porque los tres radares urbanos instalados en las rondas de circunvalación y en la avenida de Valencia no coinciden con puntos negros, son puntos con una alta densidad de circulación de vehículos, es decir, de potenciales infractores; y en tercer lugar no se han valorado sistemas alternativos, como paneles lumínicos para concienciar a los conductores de la obligatoriedad de respetar los límites de velocidad, pero sin multar".

"Entre lo que el gobierno de Marco lleva recaudado con las cámaras del centro, que suman más de 65.000 sanciones, y a razón de 80 euros suponen 5,2 millones de euros de recaudación potencial, y lo que llevan recaudado con los radares, más de 16.000 sanciones, el gobierno tiene dinero para bajar impuestos, tal y como venimos pidiendo desde el Partido Popular. Nuestro plan de ahorro contempla 10,1 millones de euros menos en impuestos, que es lo que agradecerían los castellonenses", ha señalado Carrasco.

Por tanto, desde el PP piensan que "no es el momento de seguir esquilmando el bolsillo de los castellonenses". "Ya está bien de cobrarles por todo, ya está bien de sancionarles por todo. Sí a que se cumpla la ley de seguridad vial y las ordenanzas de movilidad, pero no a costa de freír a los vecinos a multas", ha dicho Carrasco, quien ha anunciado que cuando gobierne el PP optarán por otros sistemas no penalizadores económicamente.