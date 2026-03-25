La cultura que ayuda: Viure la Mort dona la recaudación de “Dones Peculiars” a la Asociación MEF2C

La cultura vuelve a demostrar su lado más solidario en Castellón. La compañía de teatro amateur Viure la Mort ha hecho entrega este miércoles de los donativos recaudados durante su última representación a la Asociación MEF2C.

La directora del grupo, Queta Ródenas, acompañada por la actriz Concha Pascual, ha formalizado la entrega tras el éxito del itinerario teatralizado "Dones Peculiars", celebrado el pasado sábado 21 de marzo en el cementerio de San José de Castellón.

Esta iniciativa forma parte de la nueva línea de actuación de la compañía, que combina la divulgación histórica con una clara vertiente solidaria. Aunque Viure la Mort mantiene sus representaciones gratuitas para garantizar el acceso a la cultura, invita al público a realizar aportaciones voluntarias que se destinan íntegramente a causas sociales.

Viure la Mort | Viure la Mort

Compromiso con causas sociales

La colaboración con MEF2C no es un hecho aislado. La compañía lleva tiempo impulsando acciones solidarias en la ciudad. Entre ellas, destacan los fondos recaudados con su libro "El Escuchador", destinados a la Asociación de Fibrosis Quística, así como la recaudación obtenida con la obra "Associació de Criminals Indultats", que fue entregada a la Asociación de Esclerosis Múltiple.

"Nuestro objetivo es que el cementerio de San José no sea solo un lugar de recuerdo, sino un espacio vivo donde la historia de Castellón sirva para ayudar a quienes más lo necesitan", ha explicado Ródenas.

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Reconocimiento cultural y social

Con esta trayectoria, Viure la Mort se consolida como un referente cultural en Castellón, no solo por su labor de recuperación del patrimonio histórico, sino también por su implicación social.

Este compromiso fue reconocido recientemente con el Premio QUBO de Teatro 2025, que pone en valor tanto la calidad artística del grupo como su impacto en la sociedad.

La compañía ya trabaja en nuevos proyectos y continuará informando a través de sus canales habituales sobre próximas representaciones y futuras iniciativas solidarias, con el objetivo de seguir uniendo cultura y compromiso social en Castellón.