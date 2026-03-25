GUARDIA CIVIL

Cuatro detenidos por robar un coche de alta gama tras asaltar una vivienda en Almazora

Los arrestados son dos hombres y dos mujeres, de entre 31 y 53 años con antecedentes policiales.

Onda Cero Castellón

Castellón |

La Guardia Civil desarrolla una operación por trata de seres humanos en Nules
La Guardia Civil desarrolla una operación por trata de seres humanos en Nules | Europa Press

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda en Almazora, de donde sustrajeron, entre otros efectos, un vehículo de alta gama. Los arrestados, dos hombres y dos mujeres de entre 31 y 53 años, contaban con antecedentes por delitos contra el patrimonio.

La investigación se inició a principios de marzo tras la denuncia de la víctima, que alertó de un acceso ilícito a su domicilio mediante escalo aprovechando su ausencia. Según las pesquisas, los autores accedieron a una planta superior de la vivienda y, desde el interior, facilitaron la entrada al garaje anexo, donde sustrajeron el turismo y diversos efectos personales, abandonando el lugar sin levantar sospechas inmediatas.

El vehículo robado fue localizado posteriormente en la ciudad de Castellón. Las gestiones realizadas por los agentes permitieron identificar a los implicados y esclarecer su participación en los hechos, culminando en un operativo que se saldó con la detención de los cuatro sospechosos. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial.

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