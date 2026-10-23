Cuatro detenidos por robar cable de cobre en parques eólicos de Castellón

La Guardia Civil ha detenido en Reus (Tarragona) a cuatro hombres, de entre 32 y 41 años, por su presunta implicación en ocho robos de cable de cobre en parques eólicos de Todolella y Vilafranca del Cid. Los hechos ocurrieron entre junio y septiembre y causaron daños valorados en cerca de 420.000 euros.

Los autores accedían a las turbinas tras forzar sus puertas y sustrajeron un total de 3.360 metros de cable. La investigación del Equipo ROCA de Vinaròs permitió identificar a los sospechosos y seguir la pista del material hasta una empresa de gestión de residuos de Barcelona.

El responsable de esta empresa también está investigado por un presunto delito de receptación, al detectar los agentes operaciones de venta del cobre sin la documentación correspondiente. A tres de los detenidos se les atribuyen los robos y al cuarto, la recepción del material sustraído.