Cuatro detenidos por su implicación en dos robos cometidos en Burriana y Betxí

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas implicadas en dos robos con fuerza cometidos en los municipios de Burriana y Betxí en actuaciones desarrolladas en días consecutivos. La primera intervención tuvo lugar el 25 de enero, cuando agentes de la Guardia Civil de Burriana fueron alertados de un posible robo en curso en una vivienda de la localidad. Al llegar al lugar, interceptaron a dos hombres que intentaban huir del edificio a gran velocidad y comprobaron que la cerradura presentaba daños evidentes de haber sido forzada, aunque no se llegó a acceder al interior del domicilio.

Tras las primeras comprobaciones y la recogida de pruebas, los agentes confirmaron que se trataba de una tentativa de robo que pudo ser frustrada gracias a la rápida actuación policial. Como resultado, fueron detenidos dos varones de 29 y 41 años como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

La segunda actuación se produjo el 26 de enero en Betxí, donde la Guardia Civil de Burriana, en colaboración con la Policía Local, detuvo a otros dos hombres de 21 y 22 años por un robo con fuerza cometido días antes en una vivienda. Los autores habrían accedido al inmueble mediante escalo, alcanzando la terraza y sustrayendo diversas prendas de ropa. Gracias a la colaboración ciudadana y a las evidencias recabadas, los agentes lograron identificar y localizar a los presuntos responsables, reforzando así el compromiso de la Guardia Civil con la seguridad ciudadana y la prevención de delitos contra el patrimonio.