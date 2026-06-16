CSIF denuncia que los MIR del General de Castellón cubren servicios mínimos durante la huelga médica

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que los Médicos Internos Residentes del Hospital General Universitario de Castellón están cubriendo los servicios mínimos durante la huelga médica convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.

Según el sindicato, los residentes son llamados a las 8.00 horas en los días de guardia, en lugar del horario habitual de las 15.00 horas, lo que les impediría asistir a rotaciones y actividades formativas.

Desde CSIF han señalado que “los residentes son personal en formación y no pueden convertirse en la solución para cubrir de manera sistemática los servicios mínimos”, y añaden que “esta situación está afectando directamente a su aprendizaje”.

El sindicato ha pedido a la dirección del centro y a la Conselleria de Sanitat que revisen esta organización para compatibilizar la asistencia sanitaria con la formación de los MIR.