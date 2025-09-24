CSIF denuncia la crítica situación de la sección de Raquis en el Hospital General de Castellón

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la “situación crítica” que atraviesa la sección de Raquis del Hospital General de Castellón, encargada de atender la Patología de Columna en toda la provincia. Según han explicado desde el sindicato. “desde que concluyó el último concurso-oposición convocado por la Conselleria de Sanitat el pasado verano, el número de facultativos especialistas adscritos a este servicio ha pasado de cuatro a únicamente uno, lo que ha generado un grave deterioro asistencial que deja la atención sanitaria de este servicio en una situación insostenible".

El sindicato ha criticado además que esta reducción drástica de la plantilla se produce además en un momento en que las listas de espera de esa sección “alcanzan en algunos casos los 21 meses de demora para ser intervenidas o atendidas, por lo que nos encontramos que, además de sobrecargar al único profesional que atiende todo el área de Raquis, los plazos corren el riesgo de dilatarse aún más”.

Desde la Central Sindical han recalcado que, hasta la fecha, el Hospital General de Castellón era un referente para el tratamiento de patologías complejas de la columna vertebral, al recibir casos derivados no solo del propio departamento de salud, sino de toda la provincia. Sin embargo, la pérdida de tres especialistas ha convertido ese referente en “un cuello de botella que pone en riesgo la salud y la calidad de vida de centenares de pacientes”.

“Estamos ante una situación límite que no se puede prolongar más tiempo”, han señalado desde CSIF, que han reclamado a la Conselleria de Sanitat que “deje de mirar hacia otro lado mientras se cronifican las listas de espera y se condena a los pacientes a vivir con dolor durante meses e incluso años”. “Es urgente reforzar las plantillas y garantizar la cobertura inmediata de las plazas vacantes, con la incorporación de nuevos facultativos especialistas, además de activar un plan de contingencia para evitar que las bajas, traslados o resoluciones de procesos selectivos dejen servicios altamente especializados en cuadro”, han reclamado desde CSIF, que han señalado que “”no es de recibo que un hospital de referencia como el de Castellón quede con un solo especialista en Raquis para toda la provincia, pues se está comprometiendo no solo la asistencia, sino la equidad en el acceso a la sanidad pública”.

Asimismo, CSIF ha remarcado que el retraso en la atención de este tipo de patologías “no solo multiplica el sufrimiento de los pacientes, sino que también incrementa los costes a largo plazo para el sistema sanitario, ya que los cuadros clínicos se agravan y las intervenciones resultan más complejas”.