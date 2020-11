Creu Rotja unifica les activitats en la seu renovada de l´avinguda França

Creu Roja ha unificat en aquest edifici els programes que fins ara realitzava en diferents espais de la ciutat, de manera que l'entitat compta amb un espai dedicat a la formació de diferents col•lectius vulnerables així com a la realització de cursos dirigits tant a voluntaris com a la ciutadania en general.

Les dependències estan formades per 7 aules de diferents grandàries dedicades a activitats com a programes de reforç escolar, tallers per a aturats de llarga duració, programes destinats a dones víctimes de violència de gènere, joves i refugiats, entre altres col•lectius. Disposen d'un magatzem i punt de repartiment del programa d'aliments finançat pel Fons d'Ajuda Europea per a les Persones més Desfavorides (FEAD) i el Govern central.

L´Acalde Benlloch ha visitat les instal-lacions per reforçar els llaços amb l'entitat amb la qual l'Ajuntament manté un conveni anual, que en 2020 ha ascendit a 140.000 euros i en 2021 s'ampliarà fins als 150.000 euros. A això se suma la inversió per a convertir l'antiga Estacioneta de la Panderola en la seu central de Creu Roja Vila-real, un projecte que s'executa en dues fases amb una inversió total de 300.000 euros. La fase final d'adequació de l'espai està en procés de licitació, amb un pressupost de 136.000 euros.