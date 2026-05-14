Controlado el incendio en la empresa de procesado de almendra en Vall d'Alba

El incendio declarado este martes a mediodía en una empresa de procesado de almendras en un polígono en La Vall d'Alba (Castellón) está ya controlado, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

El incendio afectó a toda la nave, de unos 10.000 metros cuadrados, y provocó el colapso de la estructura.

Los bomberos del consorcio provincial de Castellón trabajaron la tarde de ayer en localizar los focos principales con apoyo de visión aérea y maquinaria pesada, y a 08:20 horas de esta mañana se ha dado por controlado, según ha informado Emergencias.

La empresa Importaco, propietaria de las instalaciones, informó ayer de que trabaja en un plan de recuperación y reconstrucción de su capacidad productiva, con el compromiso de apoyar a sus trabajadores, garantizar la continuidad de la actividad y mantener su apuesta industrial.