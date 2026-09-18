El Consell ratifica 2,7 millones para restaurar la zona afectada por el incendio de la Vall d’Uixó

El pleno del Consell ha ratificado la declaración de emergencia de las actuaciones de restauración tras el incendio forestal declarado el pasado 25 de julio en la Vall d’Uixó (Castellón), con un presupuesto de 2.699.421 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

Según ha informado la Generalitat, el incendio se inició en el paraje Carbonaire, en el término municipal de la Vall d’Uixó, y afectó también a los municipios de Tales, Onda, Nules, la Vilavella, Eslida, Chóvar, Betxí, Artana, Alfondeguilla, Alcudia de Veo y Aín.

La administración autonómica ha señalado que la tramitación de emergencia se debe a la necesidad de actuar de forma inmediata para restablecer “cuanto antes” la funcionalidad de las infraestructuras de prevención de incendios forestales.