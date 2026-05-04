El Consell crea el IES Jérica-Viver como centro independiente con 490 plazas educativas

El Consell ha aprobado el decreto para la creación del IES Jérica-Viver mediante la transformación de la actual Sección de Educación Secundaria dependiente del IES Alto Palancia, ubicado en Segorbe.

El objetivo de esta medida es dotar al centro de seguridad jurídica, identidad propia y un marco normativo estable, superando su carácter provisional. Además, permitirá que los municipios de Jérica y Viver cuenten con un instituto propio con mayor autonomía organizativa y capacidad de planificación académica.

El nuevo IES contará con un total de 16 unidades educativas: 8 de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 2 de Bachillerato y 6 de Formación Profesional. Esta estructura consolida una oferta formativa completa que abarca tanto enseñanzas obligatorias como postobligatorias.

En cuanto a su capacidad, el centro dispondrá de 240 plazas para ESO, 70 para Bachillerato y 180 para Formación Profesional, lo que suma un total de 490 puestos escolares. Según el Consell, esta ampliación permitirá atender la demanda educativa actual y futura, evitar desplazamientos y favorecer la permanencia del alumnado en su entorno.

La creación del nuevo instituto no supondrá un incremento de gasto para la Generalitat, ya que la sección lleva funcionando de forma ininterrumpida desde hace casi una década, con enseñanzas consolidadas, plantilla estable, instalaciones y recursos ya disponibles, así como con un presupuesto previamente contemplado.