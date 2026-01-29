Compromís pide investigar los contratos menores del Patronato de Turismo de Castelló y el PSPV, explicaciones

Compromís ha solicitado en el pleno del Ayuntamiento de Castelló celebrado este jueves la creación de una comisión de investigación sobre los contratos menores llevados a cabo por el Patronato Municipal de Turismo durante 2024, mientras que el Grupo Socialista ha pedido explicaciones al equipo de gobierno.

Así se han manifestado los portavoces de ambos grupos políticos durante el debate de un punto sobre dación de cuenta del informe definitivo de control financiero de la Intervención General Municipal relativo al análisis de los contratos menores celebrados por el Patronato Municipal de Turismo durante 2024.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha calificado el contenido de dicho informe como "extremadamente grave, demoledor y que exige la reacción inmediata del Gobierno". Ha destacado del mismo que el 70 por ciento de la contratación del Patronato de Turismo durante 2024 fueron contratos menores, "en los que no se ha seguido la ley".

"Hay contratos reiterados con un mismo proveedor que, por su objeto, pueden incurrir en fraccionamiento", ha dicho Garcia, quien se ha preguntado si esto se ha producido "porque se quiere beneficiar a una empresa por amistad o por familia", puesto que -ha indicado- "en ese caso sería corrupción".

El concejal de Compromís ha pedido al Gobierno municipal que ponga en marcha las recomendaciones que indica el informe y que se cree una comisión de investigación "que analice el informe y dé explicaciones", porque -ha advertido- de no crearse, su grupo presentará en el próximo pleno una moción y el gobierno "deberá votar si es cómplice de las sospechas de corrupción en su ayuntamiento".

"MUY PREOCUPANTE"

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Puerta, ha indicado que dicho informe es "muy preocupante", pues "indica que ha dejado de ser una excepción el contrato menor para convertirse en norma, con más 680.000 euros autorizados a golpe de decreto, sin procedimientos ordinarios de contratación".

"El informe detalla graves carencias procedimentales y facturas emitidas incluso antes de la adjudicación. Dibuja una falta de planificación, uso abusivo del contrato menor, gestión discrecional del gasto público y un riesgo institucional para el ayuntamiento", ha subrayado Puerta, quien ha manifestado que su grupo no habla claramente de corrupcion "pero sí de una forma de gobernar incompatible con los estándares de buena administración que exige una ciudad como Castellón", por lo que ha exigido explicaciones y un cambio de rumbo.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha asegurado que el informe de Intervención es de control financiaero, "y no un informe judicial ni una imputación política, puesto que no habla de ilegalidades, sino de deficiencias administracivas y mejora de procedimientos".

Según ha explicado, "el informe no cuestiona la necesidad de contratos ni su finalidad, no dice que no se prestaran servicios, no fuera útiles o no sirvieran para la ciudad; las observaciones son en su mayoría formales", y ha añadido que "el uso intensivo del contrato menor viene del gobierno PSOE-Compromís, puesto que el Patronato de Turismo funcionó con una elevada proporción de contratos menores".

"Sorprende que una práctica habitual cuando gobernaban se pretenda convertir en un escándalo", ha indicado Miralles a la oposición, y ha subrayado que acepta las recomendaciones del informe para mejorar la gestión y que están trabajando para reducir la contratación menor. "No vamos a aceptar una lección de moralidad de quienes gobernaron con los mismos instrumentos y, además, sin modelo turístico", ha concluido.

"ACTITUD PATERNALISTA DEL PATRIARCADO DE LA IZQUIERDA"

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha recriminado al portavoz de Compromís que haya indicado que el Gobierno municipal ha dejado sola a Miralles durante el debate del anterior punto porque no la quería defender "de lo indefendible", lo que la primera edil ha calificado de "actitud paternalista del patriarcado de la izquierda", y ha preguntado a Garcia si considera que las mujeres no pueden defenderse solas. En la misma línea, el concejal de Vox Alberto Vidal le ha indicado que "las mujeres de Vox son más libres, seguras e independientes que sus tristes feministas".

En despacho extraordinario, se ha aprobado una enmienda a la totalidad de Vox a una moción de Compromís por la defensa del derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo de forma segura y gratuita. En dicho punto, la concejal de Compromís Vera Bou ha recriminado al equipo de gobierno el apoyo institucional a una concentración antiabortista que, en su opinión, "cuestionaba el derecho al aborto".

Por su lado, la concejal Arantxa Miralles ha indicado que su grupo -Vox- defiende la vida humana desde su inicio, la libertad de conciencia y el pluralismo político. "El aborto no es un avance social, es el reflejo de un fracaso colectivo, y lo que hizo el ayuntamiento fue apoyar una concentración en defensa de la vida. Cuestionar una ley no es vulnerarla".

El Pleno también ha aprobado una moción del PP que incorpora una enmienda de Vox en apoyo de los ciudadanos venezolanos residentes en el municipio, aunque ha contado con los votos en contra de PSPV y Compromís, al no estar de acuerdo con la exposición de motivos. En este punto, el concejal de Vox Alberto Vidal ha señalado al edil de Compromís Pau Sancho que para "respetar" a los venezolanos podría hablar en español, tras lo que el compañero de este último Ignasi Garcia ha pedido a la alcaldesa que defendiera el derecho a que los concejales hablen en la lengua que quieran. Carrasco ha explicado que Vox no ha prohibido hablar en valenciano, sino que ha pedido que se hable en español por respeto a los venezolanos.

Además, por unanimidad, se ha dado el visto bueno a una moción de Compromís para mantener e impulsar los contratos reservados a empresas de inclusión social en el Ayuntamiento, mientras que se ha rechazado otra moción de Compromís y PSPV para parar las conversiones irregulares de bajos en infraviviendas y proteger los barrios de Castelló. Al respecto el concejal del PP Sergio Toledo ha subrayado que se han atendido las quejas de los vecinos, se han hecho inspecciones y se ha pedido que se hagan las subsanaciones correspondiente.

Finalmente, se han aprobado tres declaraciones institucionales para la defensa de los sectores porductivos valencianos, el medio ambiente, la soberanía alimentaria y el control democrático ante el acuerdo comercial UE-Mercosur; en defensa del sector pesquero de Castelló y apoyo a la adaptación del Reglamento de Control de la Pesca de la UE; y por el mes de la concienciación sobre el cáncer de cuello uterino.