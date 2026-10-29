Compromís pide formación contra el terrorismo neonazi para la Policía Local de Castelló

Compromís ha reclamado al Ayuntamiento de Castelló que incluya formación específica sobre radicalización violenta de extrema derecha en la preparación de la Policía Local, tras la detención a finales de 2025 de tres presuntos integrantes de una célula terrorista neonazi.

El portavoz municipal, Ignasi Garcia, ha criticado que desde el gobierno municipal "no condenaran públicamente los hechos".

La formación propone organizar jornadas sobre la identificación de grupos neonazis, los procesos de captación y radicalización y la prevención de delitos de odio, con profesionales especializados y en coordinación con los cuerpos de seguridad competentes.

La operación de la Policía Nacional, desarrollada con la colaboración de Europol, permitió desarticular una célula vinculada a la organización supremacista The Base. Durante los registros se intervinieron armas de fuego, munición, armas blancas, equipamiento táctico y propaganda neonazi.

«La seguridad ciudadana no puede depender de las preferencias ideológicas del gobierno municipal», ha afirmado Garcia, quien reclama que la prevención policial abarque todas las formas de extremismo violento.