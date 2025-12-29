Compromís alerta del colapso del servicio de ITV en Castelló durante 2025

Compromís ha denunciado la situación crítica del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en las comarcas de Castelló durante todo 2025. Según el diputado autonómico Vicent Granel, “las tres estaciones han estado durante los 12 meses con más de 45 días de espera, con estaciones prometidas que continúan cerradas, esperas inasumibles y falta de personal que está colapsando el sistema”.

Granel ha criticado que las estaciones de Onda y Segorbe siguen sin entrar en funcionamiento pese a los compromisos reiterados del Consell. “Llevamos meses advirtiéndolo y no se ha hecho nada. Las listas de espera superan el mes y medio, hay estaciones saturadas y promesas incumplidas. El servicio de ITV no funciona”, ha subrayado.

El diputado ha señalado que la falta de personal en la empresa pública SITVAL impide ampliar turnos, abrir nuevas líneas de inspección o reforzar las estaciones más saturadas, lo que está provocando “un colapso estructural que afecta tanto a particulares como a transportistas, autónomos y empresas”.

Además, Granel ha expresado su preocupación por el futuro del servicio público: “¿Por qué quieren degradar el servicio de ITV? ¿Por qué quieren mostrar que no funciona como entidad pública? ¿Por qué quieren ocultar una ‘privatización’ de un servicio que es público y debe seguir siéndolo?”.

Por último, el diputado ha insistido en la necesidad de planificación y recursos: “No se puede gestionar un servicio esencial a golpe de improvisación. La ITV no puede seguir siendo un problema para la ciudadanía. Es una obligación legal y un servicio público que debe funcionar con garantías, no con excusas”.

La Generalitat Valenciana no ha ofrecido hasta el momento un calendario actualizado para la apertura de las estaciones pendientes ni una solución a las largas listas de espera.