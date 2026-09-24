Cómo recuperar los labios después del verano: seis claves para evitar sequedad y grietas

El final del verano también se nota en la piel. Después de meses de exposición al sol, al viento, al cloro de las piscinas y a la sal del mar, los labios pueden llegar al otoño más secos, sensibles y con tendencia a agrietarse.

La razón está en su propia composición. La piel de los labios pierde humedad con mayor facilidad que otras zonas del cuerpo, ya que no cuenta con glándulas sebáceas ni con el mismo manto protector de la piel. Por eso, tras el verano es habitual notar tirantez, descamación o pequeñas grietas.

El farmacéutico castellonense Vicente Calduch, CEO de Laboratorios Calduch y quinta generación al frente de la compañía, recuerda que el cuidado de los labios no debe terminar con las vacaciones y plantea una serie de recomendaciones para recuperarlos y prepararlos para los meses de otoño.

La primera es mantener una hidratación frecuente, utilizando bálsamos con ingredientes nutritivos y reaplicándolos varias veces durante el día, especialmente después de comer o beber. También aconseja no abandonar todavía la protección solar. Aunque bajen las temperaturas, la radiación ultravioleta continúa presente, por lo que utilizar protección en los labios ayuda a prevenir quemaduras y otros daños asociados a la exposición solar. Para quienes todavía aprovechan los últimos días de playa o piscina, Calduch recomienda enjuagar los labios con agua dulce después del baño y volver a hidratarlos, ya que tanto la sal como el cloro pueden aumentar la sequedad.

La noche puede convertirse además en un buen momento para intensificar su cuidado. Aplicar una capa más generosa de bálsamo antes de dormir puede ayudar a recuperar la hidratación y favorecer que los labios amanezcan más suaves. Entre los hábitos que conviene evitar está el de humedecer constantemente los labios con saliva o morderlos.

Aunque pueda producir una sensación momentánea de alivio, puede terminar aumentando la irritación y favorecer la aparición de heridas.

Por último, el especialista recuerda la importancia de la alimentación y recomienda incorporar alimentos ricos en vitaminas A y E, presentes en productos como las zanahorias, las almendras, las espinacas o el aguacate. Con la llegada del otoño, por tanto, la clave pasa por recuperar la hidratación perdida durante el verano y mantener unos hábitos de cuidado que protejan los labios ante el viento, el frío y los cambios de temperatura propios de los próximos meses.