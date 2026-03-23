La CEV de Castellón apoya las medidas energéticas pero pide “una respuesta más completa”

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en Castellón, Luis Martí, ha afirmado que las medidas energéticas presentadas por el Gobierno para hacer frente al impacto económico del conflicto en Oriente Próximo “van en la dirección adecuada, pero no son suficientes”.

A la espera de conocer el contenido exacto del real decreto ley anticrisis, la patronal ha valorado positivamente las iniciativas orientadas a reducir la fiscalidad energética, como “la rebaja del IVA de los combustibles, la electricidad y el gas al 10 %, así como la reducción del impuesto especial de hidrocarburos y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica”.

Martí ha señalado que estas actuaciones “responden a una de las principales preocupaciones trasladadas por el tejido empresarial valenciano”, que ha identificado “el incremento de los costes energéticos como uno de los factores que más están afectando a la actividad económica”.

En este sentido, ha destacado que las medidas adoptadas suponen “un alivio para sectores intensivos en energía, como la industria, el transporte o la construcción, y también para el sector agrícola”, todos ellos clave para la economía de Castellón.

No obstante, ha advertido de que “estas medidas pueden reforzarse mediante la incorporación de otras actuaciones planteadas desde las organizaciones empresariales, con el objetivo de ofrecer una respuesta más completa al conjunto de impactos derivados del actual contexto geopolítico”.

En particular, ha propuesto “complementar las medidas energéticas con instrumentos de apoyo a la liquidez, como líneas de financiación específica o avales públicos, que permitan a las empresas hacer frente al incremento simultáneo de costes energéticos, materias primas y logística”.

Asimismo, ha indicado que, “en el caso de que la situación se prolongue”, se aboga por “impulsar la aprobación de un marco de ayudas de Estado armonizado a nivel europeo, que permita establecer con agilidad apoyos dirigidos a los sectores intensivos en energía”.

En un contexto de “elevada incertidumbre en los mercados internacionales”, Martí ha destacado también “la oportunidad de reforzar las políticas de apoyo a la internacionalización, especialmente para sectores exportadores afectados por el aumento de los costes logísticos y la alteración de las rutas comerciales”.

Igualmente, ha subrayado la importancia de “seguir avanzando en la simplificación administrativa y en la reducción de cargas regulatorias, con el fin de facilitar el acceso ágil a las medidas de apoyo y mejorar el entorno operativo de las empresas”.

En relación con los condicionantes asociados a determinados apoyos, ha señalado “la importancia de garantizar que los instrumentos de apoyo puedan ser utilizados de forma efectiva por el conjunto del tejido empresarial, preservando al mismo tiempo la flexibilidad necesaria en un contexto económico incierto”.

En conjunto, la patronal considera que el paquete presentado constituye “un paso en la dirección adecuada” y confía en que pueda “seguir evolucionando mediante el diálogo con los sectores productivos, incorporando nuevas medidas que refuercen la resiliencia, la competitividad y la continuidad de la actividad empresarial”.