Cerca de 300 escolares llenan de bicicletas el Parque Ribalta para reivindicar una movilidad más sostenible

Cerca de 300 escolares de sexto de Primaria han participado este viernes en la Macrobicicletada Escolar de la Semana Europea de la Movilidad 2026, organizada por el Ayuntamiento de Castelló.

Los alumnos de los colegios Mestre Vicent Artero, Jaume I, Gaetà Huguet y Bernat Artola han llegado en bicicleta al Parque Ribalta, donde han disfrutado de una jornada de convivencia y actividades relacionadas con la movilidad sostenible.

La iniciativa de este año incorpora '300 missatges, una ciutat que es mou'. Cada escolar ha elaborado una banderola con un mensaje sobre la bicicleta, la movilidad sostenible o la ciudad en la que quiere vivir. Las cerca de 300 banderolas forman ahora una instalación colectiva en el parque.

El concejal de Movilidad, Gonzalo Romero, ha destacado que la actividad permite a los más jóvenes "visualizar la ciudad que queremos construir" y conocer alternativas para desplazarse de forma más sostenible.

La Macrobicicletada se enmarca en la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra hasta el 22 de septiembre.