La cerámica celebra el respaldo del Parlamento Europeo a un ETS adaptado a su realidad tecnológica

La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) valora positivamente el respaldo del Parlamento Europeo a una propuesta para adaptar el sistema europeo de comercio de derechos de emisión (EU ETS) a la realidad tecnológica de sectores industriales como el cerámico.

El secretario general de ASCER, Alberto Echavarría, considera que la votación supone un avance importante para que el sistema sea más justo y coherente con las posibilidades reales de descarbonización de cada actividad industrial.

«Es un avance súper importante para que haya un ETS más justo, más coherente», señala Echavarría, quien atribuye este resultado al trabajo conjunto desarrollado durante casi un año por los distintos actores implicados.

Un posible benchmark específico para las baldosas cerámicas

La posición adoptada por la Eurocámara abre la posibilidad de establecer un benchmark específico para las baldosas cerámicas. Se trata de una reivindicación que el sector viene defendiendo desde finales del pasado año.

Según ASCER, este mecanismo permitiría corregir una metodología que, en su aplicación a la industria cerámica, no refleja adecuadamente su realidad tecnológica ni los esfuerzos realizados por las empresas para avanzar en la descarbonización.

La patronal sostiene que la asignación de derechos de emisión debe ajustarse a las posibilidades reales de reducción de emisiones de cada sector, evitando distorsiones que puedan perjudicar la competitividad de la industria europea sin contribuir a una reducción efectiva de las emisiones.

ASCER atribuye este avance al trabajo conjunto de la industria cerámica española e italiana, la federación europea Cerame-Unie, los grupos parlamentarios y las distintas instituciones y administraciones implicadas.

ASCER pide prudencia ante la negociación definitiva

Pese a la valoración positiva de la votación, la asociación insiste en que todavía no hay motivos para dar por cerrado el proceso. La siguiente fase será el trílogo, en el que el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo deberán negociar un texto de consenso.

«Debemos ser muy prudentes, no debemos festejar nada todavía, porque el proceso está muy vivo», advierte el secretario general de ASCER.

Echavarría subraya que mantener el trabajo y la presión durante las próximas negociaciones será fundamental para que el reconocimiento de las particularidades tecnológicas de la cerámica quede recogido en el texto definitivo.

La patronal continuará trabajando con los actores implicados para intentar consolidar este avance. Las próximas semanas y meses serán decisivos para determinar si la reforma permite compatibilizar los objetivos de descarbonización de la Unión Europea con el mantenimiento de una industria cerámica competitiva y con capacidad para seguir produciendo e invirtiendo en Europa.